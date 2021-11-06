ГоловнаЄГИПЕТТуристам у Єгипті розкрили секрет, як отримати ідеальний вид на Великі піраміди...
ЄГИПЕТТуризм

Туристам у Єгипті розкрили секрет, як отримати ідеальний вид на Великі піраміди Гізи

Гліб Парфененко
Туристам у Єгипті розкрили секрет, як отримати ідеальний вид на Великі піраміди Гізи

Ідеальний вид на Великі піраміди Гізи та такі ж ідеальні фото з поїздки до Єгипту – для туристів тепер не проблема. Досвідчена мандрівниця розкрила секрет, як отримати хороші знімки без зайвих проблем. На думку блогера Кіммі Коннер, вся річ у точці огляду на піраміди. Про це вона розповіла у сервісі TikTok.

Як з’ясувалося, ресторан фастфуд KFC, де подають страви зі смажених курчат – це не просто гарне місце для швидкого перекусу в Єгипті, а й, за словами блогера про подорожі, це найкраще місце, щоб побачити Великі піраміди Гізи.

@kimmconn ✨You’re Welcome✨ #tiktoktravel #traveltips #travel #egypt #foryoupage #fyp ♬ original sound – Kimmie Conner

Відео туристки, в якому вона стверджує, що можна легко отримати ідеальний огляд на всесвітньо відому визначну пам’ятку з даху ресторану швидкого харчування, у короткий термін стало вірусним. Її заява виявилася для користувачів сервісу настільки несподіваною, що багато хто з них, здавалося, був приголомшений цією інформацією.

Великі піраміди Гізи – є одними з самих чудових штучних споруд в історії, розташовані на плато на західному березі річки Ніл, на околиці сучасного Каїру. Найстаріша і найбільша з трьох пірамід у Гізі, відома як Велика піраміда, є єдиною будовою, що збереглася, із знаменитих семи чудес древнього світу.

Раніше “DIP” повідомляв, що встановлено єдину ціну на сеанси весільних фотосесій біля археологічних пам’яток Єгипту, подробиці читайте у матеріалі “Єгипет братиме з молодят по 2500 гривень за фотосесію

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанпогодаДжо Байденземлетруслітак

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International