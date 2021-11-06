Туристам у Єгипті розкрили секрет, як отримати ідеальний вид на Великі піраміди Гізи

Ідеальний вид на Великі піраміди Гізи та такі ж ідеальні фото з поїздки до Єгипту – для туристів тепер не проблема. Досвідчена мандрівниця розкрила секрет, як отримати хороші знімки без зайвих проблем. На думку блогера Кіммі Коннер, вся річ у точці огляду на піраміди. Про це вона розповіла у сервісі TikTok.

Як з’ясувалося, ресторан фастфуд KFC, де подають страви зі смажених курчат – це не просто гарне місце для швидкого перекусу в Єгипті, а й, за словами блогера про подорожі, це найкраще місце, щоб побачити Великі піраміди Гізи.

Відео туристки, в якому вона стверджує, що можна легко отримати ідеальний огляд на всесвітньо відому визначну пам’ятку з даху ресторану швидкого харчування, у короткий термін стало вірусним. Її заява виявилася для користувачів сервісу настільки несподіваною, що багато хто з них, здавалося, був приголомшений цією інформацією.

Великі піраміди Гізи – є одними з самих чудових штучних споруд в історії, розташовані на плато на західному березі річки Ніл, на околиці сучасного Каїру. Найстаріша і найбільша з трьох пірамід у Гізі, відома як Велика піраміда, є єдиною будовою, що збереглася, із знаменитих семи чудес древнього світу.

Раніше “DIP” повідомляв, що встановлено єдину ціну на сеанси весільних фотосесій біля археологічних пам’яток Єгипту, подробиці читайте у матеріалі “Єгипет братиме з молодят по 2500 гривень за фотосесію“