Зарплаты в ИТ-секторе растут на 10-12% в год

Заработная плата в ИТ-секторе растет на 10-12% в год. Возможно, в первый год пандемии был застой, но ожидается, что заработная плата в этой сфере будет расти еще быстрее в течение следующих пяти лет из-за падения границ.

Об этом сказал Георгий Иванов, основатель и генеральный директор Noble Hire, платформы для поиска и найма специалистов именно в ИТ-секторе.

Кадры в дефиците. Это связано не только с игроками, известными на протяжении многих лет, но и с новыми компаниями, входящими в эту сферу. Международным компаниям гораздо выгоднее переносить свои центры или представительства в такие страны, как Болгария, Украина или Польша.

«Мы работаем с более чем 150 компаниями, в объявлениях обычно ищут специалистов с опытом работы не менее трех лет», — сказал БНР Иванов.

По его словам, недостаточно закончить университет или компьютерную академию, нужно самостоятельно разрабатывать проекты, чтобы выделиться при приеме на работу.

По словам эксперта, за последние годы ИТ-академии закончили около 100 000 человек, но из них только больше 5000 смогли выйти на рынок труда. Чтобы помочь другим, необходимо открыть больше возможностей для прохождения практики, сказал Иванов.

Он отметил, что для того, чтобы стать ИТ-специалистом, необходимо обладать аналитическим мышлением, работать в команде, хорошо управлять временем и уметь выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме. Среди мотивов, побуждающих молодых людей идти в эти профессии, кроме зарплаты, — возможность заниматься творчеством, создавать что-то «с нуля». Каждая программа в нашем телефоне — это возможность для бизнеса и решения проблем.