Германия отчаянно ищет более 17000 поваров. Но какие зарплаты?

Теперь, когда рестораны снова заполнены, Германия столкнулась с неожиданной проблемой: Нет поваров. Но как найти персонал, если повар зарабатывает в два раза больше, чем художник? Нужно больше 17000 поваров.

Меню ресторана Lux в Мюнстере богатое: фирменные блюда на гриле, свежие салаты, рыбные деликатесы. Кухня в целом довольно изысканная, и шеф-повар Маркус Гесслер рад, что люди снова приходят в его ресторан. Он хотел бы вернуться к полноценной работе, но пока это невозможно: поскольку ресторан ищет шеф-повара и помощника по кухне, Гесслер вынужден ввести в ресторане выходной день.

То же самое происходит и в другом из пяти его ресторанов. Маркус Гесслер искал персонал везде — в бюро по трудоустройству, по объявлениям, среди знакомых и друзей. Но безуспешно. И особенно трудно найти шеф-повара.

Почему Германия осталась без поваров

Проблема в том, что во время блокирования огромная часть работников гастрономии перешла в другие отрасли. Гесслера удалось сохранить свой персонал, организовав платформу для доставки продуктов на дом и для снабжения частных вечеринок. Но причины брака поваров существовали еще до пандемии. «Проблема заключается в оплате труда», — говорит Гесслер, объясняя, что люди в Германии не готовы копать очень глубоко в поисках пищи и питья.

Когда он выписывает счет для клиента, который заказал частную вечеринку, и спрашивает более 30 евро в час для шеф-повара, его обычно встречают критическими вопросами, говорит Гесслер. «В то же время люди платят шеф-повару двойную и тройную цену, не задумываясь», — добавляет он. Низкая заработная плата в гастрономии привела к тому, что большое количество квалифицированных работников переезжают в туристические центры в Швейцарии, в Австрии или на немецком острове Зюльт, где они зарабатывают вдвое больше.

Так, чем выше спрос, тем больше вероятность найти зарплату выше официальных ставок. Но сравнение заработков в различных отраслях промышленности показывает большие различия: например, в земле Северный Рейн-Вестфалия плотник зарабатывает 3235 евро по тарифной ставке, маляр — 4671 евро, а строительный мастер — 4755 евро в месяц.

Однако шеф-повар получает всего 2249 евро, а старший повар — 3476 евро. Поэтому неудивительно, что в настоящее время в Германии есть более 17000 вакансий поваров, а в целом по отрасли — около 46 000 вакансий.

К этому добавляется тот факт, что в области много людей, которые работают неполный рабочий день и не платят взносы в фонд социального страхования. «Это оказалось большим недостатком, так как во время блокирования они первыми потеряли работу, хотя было ясно, что после кризиса эти специалисты снова будут нужны», — говорит Людвиг Кристиан из Немецкого агентства занятости.

«Слишком ненадежная отрасль»

В Кельне на дверях многих ресторанов висят таблички с надписью «Выходной день» — в гораздо большем количестве мест, чем к пандемии. Кай Шульц, владелец ресторана в Кельне и представитель Ассоциации гурманов Старого города, говорит, что ему удалось вновь открыть для гостей свою открытую террасу. Но он также объявил один выходной день в неделю, потому что за это время у него осталось только 40% от того количества сотрудников, которое было до блокировки. Ему удалось сохранить постоянный штат сотрудников, но многие из его сезонных работников нашли другую работу.

«Они вряд ли вернутся, поскольку гастрономия стала слишком ненадежной отраслью. Люди переориентируются. До недавнего времени работа в ресторанах считалась надежной, но сейчас она уже не гарантирует никакой безопасности», — говорит Шульц.