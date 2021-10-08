Бельгия вводит 4-дневную рабочую неделю

Бельгия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, а правительство обсуждает более широкие реформы рынка труда.

«Кризис, связанный с коронавируса, радикально изменил то, как мы работаем», — сказал Politico представитель Министерства экономики и труда Бельгии. «Идея заключается в том, чтобы дать работникам больше гибкости в организации своего рабочего недели».

Повышение гибкости рабочего графика может привести к сокращению количества рабочих дней в неделю с пяти до четырех. В бельгийской предложения количество рабочих часов останется прежним. Чтобы получить дополнительный выходной, сотрудники должны будут работать около 9,5 часов в день, при условии полной занятости от 38 до 40 часов в неделю.

По словам пресс-секретаря, среди семипартийного коалиционного правительства Бельгии растет консенсус по этому предложению. Как только федеральное правительство примет предложение, будет разработана более подробная концепция. «В воскресенье или понедельник должна появиться более ясная информация по этому предложению», — сказал пресс-секретарь.

Рамки четырехдневной рабочей недели будут установлены совместно с представителями промышленности и профсоюзов. После этого план может стать бельгийским законом, хотя этот процесс может занять не менее шести месяцев.

В последние годы набирают обороты дискуссии о сокращении количества рабочих дней в неделю. Масштабное исследование, проведенное в Исландии с 2015 по 2019 год, о введении более короткой рабочей недели без снижения заработной платы показало, что производительность труда осталась на прежнем уровне, а работники подвергаются меньшему стрессу и выгоранию.

В марте 2021 правительство Испании согласился начать испытания четырехдневной рабочей недели.

Бельгийское правительство заявило Euronews, что у него «нет намерения» сделать четырехдневную рабочую неделю обязательным.