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Места кончились: туристы скупили все хорошие отели в Египте

Глеб Парфененко
Місця скінчилися: туристи скупили всі хороші готелі в Єгипті

Квота в египетских отелях на украинских и российских туристах практически выбрана – на «карантинные» каникулы туристы из России разобрали почти все места в качественных отелях страны. Такую оценку высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Она заявила, что спрос на туры в Египет «рекордный», несмотря на то, что запуск чартеров ожидается только после долгих выходных.

«Наибольшая нехватка мест фиксируется в дорогих отелях Египта. Кроме того, мы видим практически полную загрузку имеющихся регулярных рейсов. А чартеры в Египет запустят с 9 ноября, – отметила Майя Ломидзе.

Она заявила, что по данным туроператоров в начале ноября гостиницы Египта загружены более чем на 75%. При этом она отметила инициативу министерства туризма Египта отменить квоты в отелях, однако считает, что и эта мера не поможет закрыть дефицит мест на пиковый период.

Эксперт также отметила, что на новогодние каникулы пока такого ажиотажа – и повышенного спроса в целом – пока не фиксируется. «На зимние каникулы реализовано от 15 до 30% мест в полетных программах», — отметила Майя Ломидзе.

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