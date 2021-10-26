Місця скінчилися: туристи скупили всі найкращі готелі в Єгипті

Квота в єгипетських готелях на українських і російських туристах практично обрана – на “карантинні” канікули туристи з россії розібрали майже всі місця в якісних готелях країни. Таку оцінку висловила виконавчий директор Асоціації туроператорів (АТОР) Майя Ломідзе. Вона заявила, що попит на тури до Єгипту, «рекордний», незважаючи на те, що запуск чартерів очікується тільки після довгих вихідних.

«Найбільша нестача місць фіксується у дорогих готелях Єгипту. Крім того, ми бачимо практично повне завантаження наявних регулярних рейсів. А чартери до Єгипту запустять лише з 9 листопада, – зазначила Майя Ломідзе.

Вона заявила, що за даними туроператорів на початку листопада готелі Єгипту завантажено більш ніж на 75%. При цьому вона наголосила на ініціативі міністерства туризму Єгипту скасувати квоти в готелях, проте вважає, що і цей захід не допоможе закрити дефіцит місць на піковий період.

Експерт також зазначила, що на новорічні канікули поки що такого ажіотажу – і підвищеного попиту в цілому – поки що не фіксується. “На зимові канікули реалізовано від 15% до 30% місць у польотних програмах”, – зазначила Майя Ломідзе.