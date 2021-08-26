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ТУРЦИЯ

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Турции, в районе Измира

Новий варіант коронавірусу, поки не ідентифікований, циркулює в районі Ізміра 

Глеб Парфененко
Новый штамм коронавируса был обнаружен в Турции, в районе Измира
iStock / Getty Images

Новый вариант коронавируса, пока не идентифицирован, циркулирует в районе Измира Турции, заявил президент Медицинской ассоциации Измира, цитируемый Daily Sabah.

По словам доктора Лютфи Чамли, новый вариант был зарегистрирован в других районах страны, и особенно в Измире, на него приходится 40 процентов случаев заражения коронавирусов.

Измир сообщает о менее чем 50 инфицированных 100000 населения в еженедельных отчетах о новых инфицированных.

По словам врача, недавно внедрены тесты на коронавирус обнаруживают различные варианты в Турции и помогают идентифицировать новый штамм, который не имеет никакого отношения к известным вариантов Alpha, Beta, Gamma и Delta.

По словам доктора Чамли, вариант Дельта преобладает в процентном отношении среди новых случаев в Турции, согласно недавним тестированием, но есть и другая группа, инфицированная новым вариантом.

Он сообщил агентству DHA, что информация показывает, что в северном районе Ризе процент заражения новым вариантом достигает 50-60 процентов.

Однако Чамли подчеркнул, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это действительно новый вариант коронавируса, в котором ученые еще не уверены на данном этапе.

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