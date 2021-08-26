Новий штам коронавірусу був виявлений в Туреччині, в районі Ізміра

Новий варіант коронавируса, поки не ідентифікований, циркулює в районі Ізміра Туреччини, заявив президент Медичної асоціації Ізміра, цитований Daily Sabah.

За словами доктора Лютфі Чамлі, новий варіант був зареєстрований в інших районах країни, і особливо в Ізмірі, на нього припадає 40 відсотків випадків зараження коронавірусів.

Ізмір повідомляє про менш ніж 50 інфікованих на 100 000 населення в щотижневих звітах про нових інфікованих.

За словами лікаря, недавно впроваджені тести на коронавірус виявляють різні варіанти в Туреччині і допомагають ідентифікувати новий штам, який не має ніякого відношення до відомих варіантів Alpha, Beta, Gamma і Delta.

За словами доктора Чамлі, варіант Дельта переважає в процентному відношенні серед нових випадків в Туреччині, згідно з недавнім тестуванням, але є й інша група, інфікована новим варіантом.

Він повідомив агентству DHA, що інформація показує, що в північному районі Різе відсоток зараження новим варіантом досягає 50-60 відсотків.

Однак Чамлі підкреслив, що необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що це дійсно новий варіант коронавірусу, в якому вчені ще не впевнені на даному етапі.