Сенсационное открытие американских астрономов. Они нашли признаки планеты за пределами нашей галактики

Американские астрономы обнаружили признаки планеты в галактике Мессье 51. Если результаты подтвердятся, это будет первая планета, обнаруженная за пределами нашей галактики.

Открытие было сделано группой астрономов из Кембриджского астрофизического центра в США. Ученые использовали орбитальный рентгеновский телескоп Chandra и так называемую транзитную технику, которая используется для поиска планет в Млечном Пути. По их оценкам, предполагаемая планета размером с Сатурн расположена от центра своей системы на расстоянии, вдвое превышающем расстояние от Сатурна до Солнца.

Ученые подтверждают открытие

Астрономы признают, что для подтверждения их открытия необходимо больше данных. Не исключено, что предполагаемая планета на самом деле представляет собой облако космического газа и пыли. Из-за очень большой орбиты недавно открытого объекта проверить находку будет непросто. Ученым приходится ждать целых 70 лет, чтобы объект вылетел на орбиту своей системы.

На данный момент астрономы открыли около 5000 планет. Однако все они находятся в нашей галактике — Млечном Пути.