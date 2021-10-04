Курение защищает от коронавируса — утверждают японские ученые

Курильщики реже заражаются коронавируса, утверждают японские ученые. Но почему? Они выяснили, как дым влияет на клетки. Вот к какому выводу они пришли:

Курение предотвращает заражение коронавируса? С начала пандемии этот вопрос вызвал ожесточенные научные дебаты. Да, вы правильно прочитали: в самом начале пандемии много исследований пришли к выводу, что курение, вероятно, снижает риск заражения коронавирусов, что заставило курильщиков успокоиться.

Например, французское исследование, проанализировав данные о пациентах, инфицированных COVID в одной из парижских больниц, показало, что только 5% пациентов были курильщиками. То есть значительно меньше, чем в общей популяции, в которой курильщики составляют 25 процентов. Этот так называемый «парадокс курильщика» также выделяется в различных других исследованиях. Однако до сих пор причина этого была неясна.

Как дым влияет на вирус?

Однако теперь ученые из Хиросимы существенно приблизились к объяснению. Они изучили место проникновения коронавируса в клетку — так называемый «входной белок» ACE2, который служит рецептором для SARS-CoV-2. Целью эксперимента было выявить, при каких условиях клетки увеличивают или уменьшают выработку белка рецептора АСЕ2.

Кейджи Танимото и его команда сначала искали клетки с особо большим количеством ACE2 на их поверхности, и таким образом пришли к так называемым клеткам HepG2. В рамках эксперимента эти клетки в течение 24 часов подвергались воздействию разного количества экстракта сигаретного дыма, и было сделано удивительное открытие: чем больше было сигаретного дыма, тем меньше ACE2 накапливалось в клетках, то есть «вход» для вируса сужался.

Японские ученые объясняют это так называемыми полициклическими ароматическими углеводородами, содержащиеся в сигаретном дыме. Это вещества, которые могут вызвать рак, но рецептор, активируемый ними в клетке, в ходе эксперимента было определено как важный фактор снижения ACE2.

По крайней мере в лабораторных условиях, похоже, что сигаретный дым действительно препятствует проникновению SARS-CoV-2 в клетки и заражения, учитывая, что содержащиеся в нем полициклические ароматические углеводороды ограничивают пространство для размещения вируса.

Стоит ли начинать курить?

Нет! Ни в коем случае рекомендация курить следует из выводов японских ученых. Если не принимать во внимание выводы, курильщики гораздо больше подвержены риску тяжелого течения COVID-19. По данным ВОЗ, у курильщиков на 40-50% выше риск тяжелых заболеваний и смерти. Поэтому курить вообще не рекомендуется.