Американские ученые разрабатывают вакцину против всех типов коронавируса

Группа ученых армии США разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать от всех типов коронавируса, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, около 20 исследовательских групп работают над созданием «вакцины против коронавируса» в мире.

«Это не только выход из нынешней пандемии, но и текущего цикла эпидемий», — говорит Кайвон Моджаррад, директор Департамента новых инфекционных болезней Научно-исследовательского института армии Уолтера Ридя.

Он напомнил, что за последние 18 лет появились три новые типы коронавируса повлекших эпидемии, многие животные могут передать коронавирус человеку. Поскольку ученые не исключают возможности появления нового вируса, важно разработать универсальную вакцину и предотвратить распространение во всем мире следующего типа возбудителя.

Ученые считают, что, несмотря на то, что коронавирусы, в отличие от гриппа, мутируют реже, для создания вакцины могут потребоваться годы развития.

По данным издания, группа ученых во главе с Моджаррадом испытала вакцину на макаках. Исследователи сообщили, что вакцина защищает животных от оригинального вируса, повлекший пандемию. По словам Моджаррада, сейчас они анализируют данные раннего клинического испытания вакцины на людях.

По данным Wall Street Journal, большинство ученых сейчас сосредоточивают усилия на разработке препарата для борьбы с COVID-19 против коронавируса типа SARS-CoV, поскольку он вызывает наибольшее беспокойство.