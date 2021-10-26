Сенсаційне відкриття американських астрономів. Вони знайшли ознаки планети поза нашою галактикою

Американські астрономи виявили ознаки планети в галактиці Месьє 51. Якщо результати підтвердяться, це буде перша планета, яка виявлена ​​за межами нашої галактики.

Відкриття було зроблено групою астрономів із Кембриджського астрофізичного центру у США. Вчені використали орбітальний рентгенівський телескоп Chandra і так звану транзитну техніку, яка використовується для пошуку планет у Чумацькому Шляху. За їх оцінками, передбачувана планета розміром із Сатурн розташована від центру своєї системи на відстані, що вдвічі перевищує відстань від Сатурна до Сонця.

Вчені підтверджують відкриття

Астрономи визнають, що для підтвердження їхнього відкриття необхідно більше даних. Не виключено, що передбачувана планета насправді є хмарою космічного газу та пилу. Через дуже велику орбіту нещодавно відкритого об’єкта перевірити знахідку буде непросто. Вченим доводиться чекати 70 років, щоб об’єкт вилетів на орбіту своєї системи.

Наразі астрономи відкрили близько 5000 планет. Проте всі вони знаходяться в нашій галактиці – Чумацькому Шляху.