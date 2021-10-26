ГоловнаНаукаСенсаційне відкриття американських астрономів. Вони знайшли ознаки планети поза нашою галактикою
НаукаСША

Сенсаційне відкриття американських астрономів. Вони знайшли ознаки планети поза нашою галактикою

Євгеній Подольський

Американські астрономи виявили ознаки планети в галактиці Месьє 51. Якщо результати підтвердяться, це буде перша планета, яка виявлена ​​за межами нашої галактики.

Відкриття було зроблено групою астрономів із Кембриджського астрофізичного центру у США. Вчені використали орбітальний рентгенівський телескоп Chandra і так звану транзитну техніку, яка використовується для пошуку планет у Чумацькому Шляху. За їх оцінками, передбачувана планета розміром із Сатурн розташована від центру своєї системи на відстані, що вдвічі перевищує відстань від Сатурна до Сонця.

Вчені підтверджують відкриття

Астрономи визнають, що для підтвердження їхнього відкриття необхідно більше даних. Не виключено, що передбачувана планета насправді є хмарою космічного газу та пилу. Через дуже велику орбіту нещодавно відкритого об’єкта перевірити знахідку буде непросто. Вченим доводиться чекати 70 років, щоб об’єкт вилетів на орбіту своєї системи.

Наразі астрономи відкрили близько 5000 планет. Проте всі вони знаходяться в нашій галактиці – Чумацькому Шляху.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International