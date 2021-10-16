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Из-за изменения климата Земля становится все темнее и темнее

Евгений Подольский

По мере того как яркие отражающие облака в некоторых областях тускнеют, Земля темнеет. Сегодня наша планета отражает меньше солнечного света, чем 20 лет назад. Это плохие новости в контексте глобального потепления.

Земля темнеет

Глобальное потепление влияет на яркость Земли: планета отражает все меньше и меньше света. Это может быть связано с повышением температуры в Тихом океане. Это результат нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters. Для целей исследования ученые, участвующие в исследовании, оценили данные измерения солнечной радиации с 1998 по 2017 год. Целью исследования было «точно определить суточные, месячные, сезонные, годовые и десятилетние изменения альбедо Земли от поверхности земли».

Таким образом, степень отражения, известная как альбедо, значительно снизилась за последние два десятилетия: Земля отражает примерно на полватта меньше на квадратный метр, чем 20 лет назад. Наибольшее снижение произошло за последние три года периода измерения. Снижение коэффициента отражения от земли можно оценить примерно в 0,5 процента. Обычно планета отражает около 30 процентов падающего солнечного света. «После почти неизменного альбедо в течение 17 лет снижение стало для нас большим сюрпризом, когда мы посмотрели на данные за последние три года», — сказал ведущий автор Филип Гуд из Технологического института Нью-Джерси.

То, сколько света отражается, очевидно, также зависит от того, сколько света падает — другими словами, насколько ярким является солнце. Однако согласно исследованиям, нет никакой связи между измененным альбедо Земли и нормальными повторяющимися изменениями яркости Солнца. Следовательно, эти изменения вызваны тем, что происходит на Земле. В течение нескольких лет NATA наблюдала, как яркие, отражающие, низкорасположенные облака над восточной частью Тихого океана сокращают свою площадь. В то же время температура поверхности моря также повысилась у западных побережий Северной и Южной Америки, что, возможно, связано с изменением климата. Температура поверхности воды может влиять на формирование облаков и, следовательно, на отражательную способность Земли.

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