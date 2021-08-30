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Президент Польши высказался против обязательной вакцинации

Глеб Парфененко
Президент Польши высказался против обязательной вакцинации
BGNES

Сегодня президент Польши Дуда высказался против обязательной вакцинации против коронавируса. Глава государства принял участие в совещании, посвященном началу учебного года, сообщает ТАСС.

«Я категорически против обязательной вакцинации», — сказал Дуда, добавив, что это «вызовет общественные беспорядки». Это вопрос ответственности, и каждый должен нести эту ответственность лично, — подчеркнул Президент.

В Польше вакцинация началась 27 декабря 2020 года. Всего в стране было получено 53,9 миллиона доз вакцины.

Уже доставлено более 36,1 миллиона доз препаратов. Первую дозу двухкомпонентной вакцины получили более 19,2 миллиона человек с 38 миллиона населения Польши. Полностью вакцинированы 18,7 миллиона поляков.

На данный момент в Польше COVID-19 заразились 2 888 385 человек, 75340 умерли и 2 657 054 выздоровели.

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