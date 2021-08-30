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Президент Польщі висловився проти обов’язкової вакцинації

Гліб Парфененко
Президент Польщі висловився проти обов'язкової вакцинації
BGNES

Сьогодні президент Польщі Анджей Дуда висловився проти обов’язкової вакцинації проти коронавируса. Глава держави взяв участь в нараді, присвяченій початку навчального року, повідомляє ТАСС.

«Я категорично проти обов’язкової вакцинації», – сказав Дуда, додавши, що це «викличе суспільні заворушення». Це питання відповідальності, і кожен повинен нести цю відповідальність особисто, – підкреслив Президент.

У Польщі вакцинація почалася 27 грудня 2020 року. Всього в країні було отримано 53,9 мільйона доз вакцини.

Вже доставлено понад 36,1 мільйона доз препаратів. Першу дозу двухкомпонентной вакцини отримали понад 19,2 мільйона осіб з 38 мільйонів населення Польщі. Повністю вакциновані 18,7 мільйона поляків.

На даний момент в Польщі COVID-19 заразилися 2 888 385 осіб, 75 340 померли і 26 57 054 одужали.

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