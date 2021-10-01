ДЕАШ подорвал автомобиль с Талибами

В Афганистане подорвали автомобиль с талибами

В центральной афганской провинции Парван подорван автомобиль, принадлежащий силам движения «Талибан».

По словам представителя «Талибан» Билала Керими, инцидент имел место в городе Чарикар – административном центре провинции Парван.

Он сообщил, что вслед за атакой в регионе была проведена спецоперация по нейтрализации нападавших, в результате которой были убиты и задержаны несколько членов террористической организации ДЕАШ.

Он добавил, что во время взрыва и завязавшихся после него столкновений ранения получили несколько талибов.

После того, как движение «Талибан» установило контроль над территорией Афганистана, ДЕАШ активизировала террористическую деятельность в этой стране.