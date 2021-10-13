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АФГАНИСТАН

Талибы угрожают миру экономическими беженцами

Глеб Парфененко
Талибы угрожают миру экономическими беженцами

Новое правительство талибов в Афганистане предупредило, что, если санкции против страны останутся в силе, может возникнуть поток экономических беженцев, сообщает AFP.

Министр иностранных дел Амир Хан Мутаки заявил западным дипломатам во время их встреч в Дохе в последние дни, «ослабление афганского правительства не отвечает ничьим интересам, поскольку это может непосредственно повлиять на мир и его безопасность и привести к экономической миграции людей, желающих покинуть Афганистан», — говорится в заявлении правительства Талибана, опубликованном вчера поздно вечером.

В августе талибам удалось свергнуть поддерживаемое США афганское правительство и объявить о создании Исламской эмирата Афганистан.

Однако международное сообщество ввело санкции против режима талибов, что привело к серьезным экономическим проблемам для центральноазиатской страны.

Европейские страны опасаются, что если экономика Афганистана рухнет, в Европу хлынет большое количество афганских мигрантов, отмечает AFP.

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