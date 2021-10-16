ООН: Талибы все же допустят девочек до школ

Движение «Талибан» обещает в скором времени разрешить девочкам в Афганистане посещать средние образовательные учреждения. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди журналистам в штаб-квартире ООН.

Абди отметил, что в пяти из 34 провинций Афганистана (Балх, Джаузджан, Саманган, Кундуз и Урузган) уже разрешили девочкам посещать среднюю школу.

Представитель ЮНИСЕФ заверил, что оказывает давление на талибов с требованием разрешить девочкам посещать школы на каждой встрече. «За последние два десятилетия около 10 млн детей, в том числе 4 млн девочек, продолжают обучение на всех этапах, а количество школ увеличилось с 6 тыс. до 18 тыс. за последние десять лет»,- продолжил Абди.

Однако, несмотря на достигнутый прогресс, 4,2 млн афганских детей, в том числе 2,6 млн девочек, не ходят в школу, констатировал представитель ЮНИСЕФ.

Образовательные достижения последних двадцати лет следует укреплять, а не отматывать назад, добавил Абди.