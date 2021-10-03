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АФГАНИСТАН

Очередной теракт в Афганистане. Среди жертв есть дети

Евгений Подольский

«Вооруженные нападавшие убили двух талибов и трех мирных жителей в Джелалабаде на востоке страны, недалеко от границы с Пакистаном», — сказал EFE Ханиф Нангархари, чиновник из провинции Нангархар. Одна из жертв — ребенок. AP сообщает о четырех взрослых жертвах нападения.

Кроме того, в результате нападения пострадали еще двое мирных жителей.

«Вооруженные люди открыли огонь возле городского рынка», — сказал Нангархари. «Были ранены пять человек: двое сотрудников сил безопасности и трое гражданских лиц, в том числе ребенок», — сказал он.

Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как указывает агентство ПА, джихадистская организация «Исламское государство» (ИГ) присутствует в Нангархаре, столицей которого является Джелалабад. ИГ признает талибов врагами и ранее уже несколько раз нацеливалось на них, в том числе в столице этой восточной провинции.

В пятницу талибы атаковали укрытия ИГ на севере Кабула, убив и захватив неустановленное количество боевиков. «Моджахеды Исламского Эмирата действовали в двух укрытиях ИГ в городе Царикар и разгромили их всех», — сказал EFE официальный представитель Талибана Билал Карими.

Как напоминает ПА, атаки боевиков ИГ усилились после прихода к власти в Афганистане 15 августа талибов. 26 августа эта радикальная группировка осуществила теракт террориста-смертника в аэропорту Кабула, в результате чего погибло около 200 человек, в том числе 13 морских пехотинцев США.

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