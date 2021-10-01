Черное море является одним из наиболее пострадавших от глобального потепления

В опасности не только Мраморное море, но и Черное море, где глобальное потепление также чревато для морской жизни, предупреждают турецкие ученые, которых цитирует газета Hurriyet Daily News и другие местные СМИ.

В результате глобального потепления температура воды в Черном море аномально повышается, что ставит морские биомы под огромную угрозу, предупреждают эксперты.

Научное исследование, проведенное группой под руководством директора Института морских наук Ближневосточного университета Мустафы Юджель, показало, что температура воды в Черном море за последние 60 лет повысилась на два градуса по Цельсию за изменения климата. Если не принять меры, экосистема моря пострадает от необратимых последствий.

По словам ученого, Черное море является одним из морей Европы, наиболее пострадавших от глобального потепления и антропогенных факторов.

Из-за потепления Черного моря изменится вся система океанических течений, говорит Югель. Такая ситуация также приведет к тому, что аноксичные (бескислородные) воды достигнут поверхности, говорит он.

Этим летом Турция столкнулась с проблемой морской слизи в Мраморном море беспрецедентного масштаба. Властям удалось очистить поверхностный слой слизи до того, как явление стало разрастаться дальше, но ученые страны предупредили, что, хотя морской слизь теперь невидимо невооруженным глазом, проблема не исчезла. Они объясняют, что видно из недостатка кислорода и присутствия большого количества азота и фосфора в этом внутреннем море Турции, является причиной образования морской слизи.