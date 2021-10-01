Чорне море є одним з найбільш постраждалих від глобального потепління

У небезпеці не тільки Мармурове море, а й Чорне море, де глобальне потепління також загрожує для морського життя, попереджають турецькі вчені, яких цитує газета Hurriyet Daily News і інші місцеві ЗМІ.

В результаті глобального потепління температура води в Чорному морі аномально підвищується, що ставить морські біоми під величезну загрозу, попереджають експерти.

Наукове дослідження, проведене групою під керівництвом директора Інституту морських наук Близькосхідного університету Мустафи Юджель, показало, що температура води в Чорному морі за останні 60 років підвищилася на два градуси за Цельсієм через зміни клімату. Якщо не вжити заходів, екосистема моря постраждає від незворотних наслідків.

За словами вченого, Чорне море є одним з морів Європи, які найбільше постраждали від глобального потепління і антропогенних факторів.

Через потепління Чорного моря зміниться вся система океанічних течій, каже Югель. Така ситуація також призведе до того, що аноксічні (безкисневі) води досягнуть поверхні, говорить він.

Цього літа Туреччина зіткнулася з проблемою морської слизу в Мармуровому морі безпрецедентного масштабу. Владі вдалося очистити поверхневий шар слизу до того, як явище стало розростатися далі, але вчені країни попередили, що, хоча морський слиз тепер невидий неозброєним оком, проблема не зникла. Вони пояснюють, що це випливає з нестачі кисню та присутності великої кількості азоту та фосфору у цьому внутрішньому морі Туреччини, що є причиною утворення морської слизу.