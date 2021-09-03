Брюссельские врачи прописывают посещение музеев для борьбы со стрессом COVID

Врачи в Брюсселе смогут назначать посещения музеев в рамках трехмесячной программы, направленной на восстановление психического здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Пациентам, которые проходят лечение от стресса в одной из крупнейших больниц бельгийской столицы, будет предложено бесплатное посещение пяти общественных музеев города, охватывающих темы от моды к санитарии.

Результаты пилотного проекта будут опубликованы в следующем году с намерением распространить инициативу дальше, если она окажется успешной в облегчении симптомов стресса и других форм психических заболеваний.

Пилотный проект в Брюсселе будет приписывать сопровождаемые посещения отдельных лиц и групп из больницы.