Брюссельські лікарі прописують відвідування музеїв для боротьби зі стресом COVID

Лікарі в Брюсселі зможуть призначати відвідування музеїв в рамках тримісячної програми, спрямованої на відновлення психічного здоров’я в умовах пандемії коронавіруса.

Пацієнтам, які проходять лікування від стресу в одній з найбільших лікарень бельгійської столиці, буде запропоновано безкоштовне відвідування п’яти громадських музеїв міста, що охоплюють теми від моди до санітарії.

Результати пілотного проекту будуть опубліковані в наступному році з наміром поширити ініціативу далі, якщо вона виявиться успішною в полегшенні симптомів стресу та інших форм психічних захворювань.

Пілотний проект в Брюсселі буде приписувати супроводжувані відвідування окремих осіб і груп з лікарні.