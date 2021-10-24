Самый разыскиваемый колумбийский наркоторговец арестован

Власти Колумбии арестовали Дайро Антонио, известного как Отониэль — лидера клана Персидского залива и самого разыскиваемого наркоторговца в стране, сообщает агентство Reuters.

Отониэль был схвачен в субботу в ходе операции под кодовым названием «Осирис», проведенной вооруженными силами Колумбии, подтвердили источники в армии и полиции.

«Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке. Этот удар можно сравнить только с крахом Пабло Эскобара в 1990-е годы», — сказал президент Колумбии Иван Дуке в видеообращении. По его словам, во время операции погиб полицейский.

Правительство Колумбии объявило приз в размере 3 млрд песо (около 800 000 долларов) за информацию о местонахождении Оттониэля, а Соединенные Штаты предложили 5 миллионов долларов, чтобы помочь найти его.

После пребывания в левых партизанах и непродолжительной карьеры в военизированных группах, 50-летний Усуга стал лидером клана Персидского залива, одного из наркокартелей Колумбии. Картель насчитывает около 1200 вооруженных людей, в основном бывших членов крайне правых военизированных формирований, и присутствует в 10 из 32 провинций Колумбии.

В 2016 году колумбийские власти начали операцию «Агамемнон». В которой они убили и схватили десятки помощников Отониэля и начали поиск его активов, в результате чего он был вынужден постоянно находиться в движении, сообщила полиция. На видео в 2017 году Отониэль объявил о своем намерении предаться правосудию, но этого не произошло.

В марте полиция Колумбии и Управление по борьбе с наркотиками США, Управление по борьбе с наркотиками арестовало сестру Отониэля, которая была экстрадирована в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом по обвинению в отмывании наркотиков и денег. По словам властей, помимо незаконного оборота наркотиков, Gulf Clan также занимается незаконной добычей полезных ископаемых. Правительство Колумбии обвинило картель в угрозах и убийствах лидеров общин по всей стране.

Они приняли участие в операции «Осирис», которая привела к захвату Отониэля.

Министр обороны Диего Молано сообщил, что это более 500 офицеров колумбийского спецназа и 22 вертолета.

Хотя президент Дуке объявил, что захват Усуги положил конец клану Персидского залива, Серхио Гусман, директор Colombia Risk Analysis, консалтинговой фирмы по политическим рискам, базирующейся в Боготе, сказал, что новый лидер определенно ждет, чтобы захватить власть в картеле. По его словам, арест Отониэля не изменит основы незаконного оборота наркотиков в Колумбии.