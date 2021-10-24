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КОЛУМБІЯ

Найбільш розшукуваний колумбійський наркоторговець арештований

Євгеній Подольський

Влада Колумбії заарештували Дайрі Антоніо, відомого як Отоніель – лідера клану Перської затоки і самого розшукуваного наркоторговця в країні, повідомляє агентство Reuters.

Отоніель був схоплений в суботу в ході операції під кодовою назвою «Осіріс», проведеної збройними силами Колумбії, підтвердили джерела в армії і поліції.

“Це найбільший удар по незаконному обігу наркотиків в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з крахом Пабло Ескобара в 1990-і роки”, – сказав президент Колумбії Іван Дуке у відеозверненні. За його словами, під час операції загинув поліцейський.

Уряд Колумбії оголосив приз в розмірі 3 млрд песо (близько 800 000 доларів) за інформацію про місцезнаходження Отоніеля, а Сполучені Штати запропонували 5 мільйонів доларів, щоб допомогти знайти його.

Після перебування в лівих партизанів і нетривалої кар’єри в воєнізованих групах, 50-річний Усуги став лідером клану Перської затоки, одного з наркокартелів Колумбії. Картель налічує близько 1200 озброєних людей, в основному колишніх членів ультраправих воєнізованих формувань, і присутній в 10 з 32 провінцій Колумбії.

У 2016 році колумбійська влада почала операцію «Агамемнон». В якій вони вбили і схопили десятки помічників Отоніеля і почали пошук його активів, в результаті чого він був змушений постійно перебувати в русі, повідомила поліція. На відео у 2017 році Отоніель оголосив про свій намір вдатися до правосуддя, але цього не сталося.

У березні поліція Колумбії і Управління по боротьбі з наркотиками США заарештувало сестру Отоніеля, яка була екстрадована до Сполучених Штатів, щоб постати перед судом за звинуваченням у відмиванні наркотиків і грошей. За словами влади, крім незаконного обігу наркотиків, Gulf Clan також займається незаконним видобутком корисних копалин. Уряд Колумбії звинуватило картель в погрозах і вбивствах лідерів громад по всій країні.

Вони взяли участь в операції «Осіріс», яка привела до захоплення Отоніеля.

Міністр оборони Дієго молу повідомив, що це більше 500 офіцерів колумбійського спецназу і 22 вертольоти.

Хоча президент Дуке оголосив, що захоплення усуги поклав кінець клану Перської затоки, Серхіо Гусман, директор Colombia Risk Analysis, консалтингової фірми з політичних ризиків, що базується в Боготі, сказав, що новий лідер виразно чекає, щоб захопити владу в картелі. За його словами, арешт Отоніеля не змінить основи незаконного обігу наркотиків в Колумбії.

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