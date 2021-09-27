Премьер-министр Нидерландов помещен под усиленную охрану из-за угроз наркоторговцев

Нидерланды резко усилили охрану премьер-министра Марка Рютте после того, как полиция получила сообщение о возможном нападении преступников, связанных с торговлей наркотиками. Информация поступила из голландской газеты со ссылкой на хорошо информированные источники, сообщает Reuters.

Хотя случаи насилия с применением огнестрельного оружия в Нидерландах редкие, в последние годы в борьбе за распределение территории участились убийства и насилие, связанные с наркоторговлей.

Правительственный источник, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил появившуюся в газете Telegraaf. Премьер-министр, которого журналисты попросили прокомментировать сообщение газеты, сказал: «Безопасность и охрана — это вопросы, которые никогда не обсуждаются публично».

Рютте, чей консервативное правительство поклялся бороться с организованной преступностью, всегда отличался низким уровнем безопасности с тех пор, как 11 лет назад стал премьер-министром.

Жители Гааги часто видят, как он едет на велосипеде на работу и с работы, и останавливают его, чтобы сделать Селфи или поговорить.

Симптомом роста насилия в наркобизнесе стало убийство голландского уголовного репортера Питера де Врис, который был застрелен среди бела дня в Амстердаме в июле, через несколько месяцев после того, как он взял на себя роль советника ключевого свидетеля в большом судебном процессе против организованной преступности. Через некоторое время он скончался от полученных ран. Бывший адвокат ключевого свидетеля также был убит у своего дома в Амстердаме в 2019 году.

Другие угрозы в адрес политиков — не редкость. С 2004 года лидер антиисламской оппозиции Геерт Вилдерс вынужден жить в неизвестном месте и под охраной за постоянных угроз расправы.

В последние месяцы несколько человек были оштрафованы или получили небольшие сроки заключения за угрозы в адрес министров и законодателей, в основном связаны с политикой правительства по борьбе с коронавируса.