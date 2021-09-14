ГлавнаяИТАЛИЯВ Италии арестованы 57 мафиози преступной организации "Ндрангета"
ИТАЛИЯ

В Италии арестованы 57 мафиози преступной организации «Ндрангета»

Глеб Парфененко
В Италии арестованы 57 мафиози преступной организации

Правоохранительные органы Италии задержали в нескольких регионах страны 57 предполагаемых членов преступной организации, причастной к незаконному обороту наркотиков из Скандинавии и Испании, сообщает агентство ANSA.

Среди задержанных — предполагаемые члены калабрийской мафии Ндрангета.

Следователи также арестовали различное имущество на сумму более 3,7 млн. евро.

«Ндрангета» считается одной из самых влиятельных теневых организаций в Италии и во всей Европе.

В январе в городе Ламеция-Терме (южный регион региона Калабрия) начался масштабный за последние годы судебный процесс над членами кланов преступной группировки. В суде ждут более 300 человек, а обвинительное заключение содержит более 400 обвинений. Ожидается, что процесс продлится не менее 3 лет.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанпандемиявакцинаБлижний Востокпожар

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International