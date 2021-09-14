В Италии арестованы 57 мафиози преступной организации «Ндрангета»

Правоохранительные органы Италии задержали в нескольких регионах страны 57 предполагаемых членов преступной организации, причастной к незаконному обороту наркотиков из Скандинавии и Испании, сообщает агентство ANSA.

Среди задержанных — предполагаемые члены калабрийской мафии Ндрангета.

Следователи также арестовали различное имущество на сумму более 3,7 млн. евро.

«Ндрангета» считается одной из самых влиятельных теневых организаций в Италии и во всей Европе.

В январе в городе Ламеция-Терме (южный регион региона Калабрия) начался масштабный за последние годы судебный процесс над членами кланов преступной группировки. В суде ждут более 300 человек, а обвинительное заключение содержит более 400 обвинений. Ожидается, что процесс продлится не менее 3 лет.