ГлавнаяГЕРМАНИЯВласти Германии выступают против легализации каннабиса
ГЕРМАНИЯ

Власти Германии выступают против легализации каннабиса

Глеб Парфененко
Власти Германии выступают против легализации каннабиса

Министерство здравоохранения Германии подтвердило свою позицию против легализации каннабиса, сообщает DPA.

В агентстве уточнили, что такая позиция возникла после того, как представитель Немецкой социал-демократической партии по делам здравоохранения объявил о легализации этого легкого наркотика.

Органы здравоохранения напоминают, что каннабис — опасное вещество, и его легализация не гарантирует здоровья общества.

Председатель Федерального союза полиции Оливер Малхиила сказал, что нет смысла открывать двери для другого опасного и часто тривиального наркотика в дополнение к легальному, но также опасного алкоголя.

Президент Союза полицейских Германии Райнер Венд заявил, что каннабис — это не только опасный наркотик, но и угрожающий, особенно для молодежи, поскольку его состав невозможно контролировать.

Свободные демократы и зеленые поддерживают легализацию каннабиса и его продажа в лицензированных специализированных магазинах.

Со своей стороны, молодежная организация Свободных демократов призывает к еще большей наркореформи.

«Вместо наименьшего общего знаменателя нам теперь нужны серьезные реформы, которые выходят далеко за рамки легализации каннабиса», — сказал лидер молодых либералов Йенс Тойтрин.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International