Власти Германии выступают против легализации каннабиса

Министерство здравоохранения Германии подтвердило свою позицию против легализации каннабиса, сообщает DPA.

В агентстве уточнили, что такая позиция возникла после того, как представитель Немецкой социал-демократической партии по делам здравоохранения объявил о легализации этого легкого наркотика.

Органы здравоохранения напоминают, что каннабис — опасное вещество, и его легализация не гарантирует здоровья общества.

Председатель Федерального союза полиции Оливер Малхиила сказал, что нет смысла открывать двери для другого опасного и часто тривиального наркотика в дополнение к легальному, но также опасного алкоголя.

Президент Союза полицейских Германии Райнер Венд заявил, что каннабис — это не только опасный наркотик, но и угрожающий, особенно для молодежи, поскольку его состав невозможно контролировать.

Свободные демократы и зеленые поддерживают легализацию каннабиса и его продажа в лицензированных специализированных магазинах.

Со своей стороны, молодежная организация Свободных демократов призывает к еще большей наркореформи.

«Вместо наименьшего общего знаменателя нам теперь нужны серьезные реформы, которые выходят далеко за рамки легализации каннабиса», — сказал лидер молодых либералов Йенс Тойтрин.