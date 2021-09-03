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США призвали Китай приложить больше усилий в борьбе с изменением климата

Глеб Парфененко
США призвали Китай приложить больше усилий в борьбе с изменением климата
США призвали Китай приложить больше усилий в борьбе с изменением климата

Спецпредставитель по вопросам климата заявил руководству Китая, экология не связана с политикой.

Специальный посланник США по вопросам климата Джон Керри призвал китайских лидеров стремиться к достижению «высших целей» для сдерживания роста средних мировых температур, подчеркнув, что климатический кризис не связан с политикой. Керри сказал об этом в беседе с журналистами в четверг.

Во время визита Керри в Китай высокопоставленные китайские дипломаты сказали ему, что проблему изменения климата нельзя отделить от более широких политических споров между двумя странами.

«Я сказал им, что климат не является идеологическим, партизанским или геостратегическим оружием», — сказал Керри журналистам во время телефонной конференции после двухдневных переговоров со своим китайским коллегой Это Чжэньхуа в городе Тяньцзинь, расположенном на севере Китая.

По словам Керри, хотя Китай прилагает много усилий для борьбы с растущими выбросами парниковых газов, в настоящее время на него приходится более выбросов, чем на все страны ОЭСР, и Пекин «может сделать больше».

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