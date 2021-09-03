США закликали Китай докласти більше зусиль у боротьбі зі зміною клімату

Спецпредставник з питань клімату заявив керівництву Китаю, що екологія не пов’язана з політикою.

Спеціальний посланник США з питань клімату Джон Керрі закликав китайських лідерів прагнути до досягнення «вищих цілей» для стримування зростання середніх світових температур, підкресливши, що кліматична криза не пов’язана з політикою. Керрі сказав про це під час розмови з журналістами в четвер.

Під час візиту Керрі в Китай високопоставлені китайські дипломати сказали йому, що проблему зміни клімату не можна відокремити від більш широких політичних суперечок між двома країнами.

«Я сказав їм, що клімат не є ідеологічною, партизанською або геостратегічною зброєю», – сказав Керрі журналістам під час телефонної конференції після дводенних переговорів зі своїм китайським колегою Се Чженьхуа в місті Тяньцзінь, розташованому на півночі Китаю.

За словами Керрі, хоча Китай докладає багато зусиль для боротьби зі зростаючими викидами парникових газів, в даний час на нього припадає більше викидів, ніж на всі країни ОЕСР, і Пекін «може зробити більше».