ГоловнаКИТАЙСША закликали Китай докласти більше зусиль у боротьбі зі зміною клімату
КИТАЙСША

США закликали Китай докласти більше зусиль у боротьбі зі зміною клімату

Гліб Парфененко
США закликало Китай докласти більше зусиль у боротьбі зі зміною клімату
США закликало Китай докласти більше зусиль у боротьбі зі зміною клімату

Спецпредставник з питань клімату заявив керівництву Китаю, що екологія не пов’язана з політикою.

Спеціальний посланник США з питань клімату Джон Керрі закликав китайських лідерів прагнути до досягнення «вищих цілей» для стримування зростання середніх світових температур, підкресливши, що кліматична криза не пов’язана з політикою. Керрі сказав про це під час розмови з журналістами в четвер.

Під час візиту Керрі в Китай високопоставлені китайські дипломати сказали йому, що проблему зміни клімату не можна відокремити від більш широких політичних суперечок між двома країнами.

«Я сказав їм, що клімат не є ідеологічною, партизанською або геостратегічною зброєю», – сказав Керрі журналістам під час телефонної конференції після дводенних переговорів зі своїм китайським колегою Се Чженьхуа в місті Тяньцзінь, розташованому на півночі Китаю.

За словами Керрі, хоча Китай докладає багато зусиль для боротьби зі зростаючими викидами парникових газів, в даний час на нього припадає більше викидів, ніж на всі країни ОЕСР, і Пекін «може зробити більше».

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаПравила в'їздуКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International