В Афганистане после ухода США осталось вооружение более чем на $85 млрд

Угрозы, исходящие из Афганистана, очевидны, поскольку после ухода военнослужащих США там осталось современное вооружение на сумму более 85 млрд долларов. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более 85 млрд долларов. Сохраняются угрозы исхода беженцев», — сказал он.

Глава государства выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности.

Токаев также заявил, что Казахстан внимательно наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и политикой пришедших к власти талибов. «Мы исходим из того, что нужно судить по делам, а не по словам. Наши пожелания сводятся к тому, чтобы в этой стране установился прочный мир», — добавил он.

Как талибы захватили контроль над Афганистаном

Вывод иностранного контингента из Афганистана начался в рамках мирного соглашения, достигнутого между США и движением «Талибан» в феврале 2020 года.

В соглашении отмечалось, что иностранные силы не должны подвергаться атакам, однако действия талибов в отношении афганских сил безопасности не оговаривались.

На фоне продолжавшихся в Дохе межафганских переговоров талибы усилили свои атаки, главном образом в июне, за короткий срок захватив контроль над многими уездами, а затем и над административными центрами Афганистана.

Талибы без боя установили контроль над столицей Афганистана, городом Кабул, после того, как президент Ашраф Гани 15 августа покинул страну. Талибы контролируют все провинции Афганистана, кроме Панджшера.