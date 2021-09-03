В Афганістані після відходу США залишилося озброєння більш ніж на 85 млрд доларів

Загрози, які виходять з Афганістану, очевидні, оскільки після відходу військовослужбовців США там залишилося сучасне озброєння на суму понад 85 млрд доларів. Про це заявив в п’ятницю президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи по відеозв’язку на пленарному засіданні Східного економічного форуму, передає ТАСС.

«На мій погляд, загрози і ризики, які виходять із цієї багатостраждальної країни, очевидні. З відходом американців там залишилася величезна кількість озброєння, причому найсучаснішого, на суму понад 85 млрд доларів. Зберігаються загрози результату біженців», – сказав він.

Глава держави висловив задоволення, що по цих чутливих питань Казахстан дотримується єдиної лінії з Росією і державами – членами Організації Договору про колективну безпеку.

Токаєв також заявив, що Казахстан уважно спостерігає за розвитком ситуації в Афганістані і політикою талібів. «Ми виходимо з того, що потрібно судити по справах, а не за словами. Наші побажання зводяться до того, щоб в цій країні встановився міцний мир», – додав він.

Як таліби захопили контроль над Афганістаном

Висновок іноземного контингенту з Афганістану почався в рамках мирної угоди, досягнутої між США і рухом «Талібан» в лютому 2020 року.

В угоді зазначалося, що іноземні сили не повинні піддаватися атакам, однак дії талібів щодо афганських сил безпеки не обговорювалися.

На тлі тривалих в Досі міжафганских переговорів таліби посилили свої атаки, головним чином в червні, за короткий термін захопивши контроль над багатьма повітами, а потім і над адміністративними центрами Афганістану.

Таліби без бою встановили контроль над столицею Афганістану, містом Кабул, після того, як президент Ашраф Гані 15 серпня залишив країну. Таліби контролюють всі провінції Афганістану, крім Панджшері.