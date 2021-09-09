Грабитель с гранатой ворвался в отделение «Банка Грузии», полиция окружила здание

Сотрудники полиции мобилизованы на улице Чавчавадзе в городе Кварели (регион Кахети), сообщает МВД Грузии.

По предварительной информации, вооруженный человек ворвался в отделение «Банка Грузии».

«Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованы на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.

МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте», — говорится в заявлении МВД.

По данным СМИ, грабитель вооружен гранатой, а в отделении банка находятся сотрудники и посетители.

Год назад, 21 октября 2020, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», принял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В результате полиция выполнила требования грабителя, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Есебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.