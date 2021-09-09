ГлавнаяГРУЗИЯГрабитель с гранатой ворвался в отделение «Банка Грузии», полиция окружила здание
ГРУЗИЯ

Грабитель с гранатой ворвался в отделение «Банка Грузии», полиция окружила здание

Глеб Парфененко
Грабитель с гранатой ворвался в отделение «Банка Грузии», полиция окружила здание

Сотрудники полиции мобилизованы на улице Чавчавадзе в городе Кварели (регион Кахети), сообщает МВД Грузии.

По предварительной информации, вооруженный человек ворвался в отделение «Банка Грузии».

«Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованы на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.

МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте», — говорится в заявлении МВД.

По данным СМИ, грабитель вооружен гранатой, а в отделении банка находятся сотрудники и посетители.

Год назад, 21 октября 2020, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», принял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В результате полиция выполнила требования грабителя, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Есебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанБлижний Востокпожарвакцинапандемия

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International