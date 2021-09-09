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Грабіжник з гранатою увірвався у відділення «Банку Грузії», поліція оточила будівлю

В місті Кварелі грабіжник з гранатою увірвався у відділення «Банку Грузії», поліція оточила будівлю
ГРУЗІЯ
Гліб Парфененко

Співробітники поліції мобілізовані на вулиці Чавчавадзе в місті Кварелі (регіон Кахеті), повідомляє МВС Грузії.

За попередньою інформацією, озброєна людина увірвався у відділення «Банку Грузії».

«Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. В даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи.

МВС закликає представників ЗМІ дотримуватися норм безпеки і підкорятися вказівкам поліції на місці», – йдеться в заяві МВС.

За даними ЗМІ, грабіжник озброєний гранатою, а в відділенні банку є співробітники і відвідувачі.

Рік тому, 21 жовтня 2020 року, збройне пограбування банку сталося на заході Грузії, в місті Зугдіді. Чоловік, одягнений в камуфляж і озброєний автоматом і гранатою, зайшов до філії «Банку Грузії», взяв в заручники співробітників і викрадачів і зажадав викуп у розмірі півмільйона доларів. В результаті поліція виконала вимоги грабіжника, і він благополучно покинув банк з грошима. Ніхто із заручників не постраждав. Пізніше МВС оголосило, що грабіжником є ​​колишній військовий Бадрі Есебуа, житель регіону Самегрело. Поліції так і не вдалося з’ясувати, де він знаходиться.

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