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ГЕРМАНИЯ

Германия опубликовали Дорожную карту финансирования международных проектов в сфере водородной энергетики

Евгений Подольский

Министерство экономики и Министерство науки ФРГ опубликовали Дорожную карту финансирования международных проектов в сфере водородной энергетики.

«В общей сложности на период до конца 2024 года на финансирование выделяется 350 млн евро. Для компаний, участвующих в экономическом производстве, финансирование в виде дотаций, которые не нужно возвращать, составляют до 15 млн евро на проект и на заявку», — говорится в сообщении.

На исследовательский проект можно будет запросить до 5 млн евро. Также будут финансироваться проекты на стыке науки и производства в области выработки, хранения и транспортировки энергии, а также применения водорода в энергетике в целом.

«Опубликованная Дорожная карта — это центральный элемент реализации Национальной водородной стратегии. Наряду с сильным национальным рынком мы делаем ставку на рост рынка водорода и в свете пилотных промышленных проектов в странах-партнерах», — сказал глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

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