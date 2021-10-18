Энергетический кризис уже тормозит экономическое развитие Китая

Валовой внутренний продукт Поднебесной увеличился на 9,8 процента за последние три квартала, но он демонстрирует квартальный спад из-за нехватки энергии и остановок промышленных предприятий, вызванных энергетическим кризисом.

Темпы экономического роста в Китае замедляются. Он составил 18,3 процента в первом квартале, 7,9 во втором и 4,9 в третьем, несмотря на прогнозируемые 5,2 процента. Этот результат аналогичен третьему кварталу 2020 года.

Причина — ограничения энергоснабжения, вынуждающие некоторые промышленные предприятия отключаться от сети, а также ограниченное потребление и замедление роста рынка недвижимости. Эксперты утверждают, что эффект отскока после третьей волны коронавируса закончился, но новые экономические проблемы остаются. Энергетический кризис влияет на всю мировую экономику.