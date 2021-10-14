В Молдове объявлен режим повышенной готовности

Комиссия по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей объявила режим повышенной готовности в связи с ситуацией в энергетическом секторе страны, в особенности с обеспечением газом.

«На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям объявлен режим повышенной готовности в газовом секторе. Он должен предотвратить объявление чрезвычайной ситуации, нужно быть готовыми к любому сценарию. Я хочу, чтобы было ясно: режим повышенной готовности введен для того, чтобы ответственные учреждения могли принять конкретные меры для защиты граждан и энергетической безопасности страны. Режим повышенной готовности принят на основании постановления правительства», — заявил после заседания комиссии вице-премьер — министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

По словам чиновника, рост цен на газ является беспрецедентным за последние годы и затронул многие страны.

«Республика Молдова неизбежно пострадает от этого повышения цен, правительство готовит ряд компенсационных мер для защиты граждан от шока, вызванного ростом цен. Режим повышенной готовности подразумевает шаги со стороны властей и участников энергетического рынка, которые приведут в действие институты для защиты населения и государственного сектора», — сказал Спыну.

В этой связи он уточнил, что провел переговоры с руководителями компаний, ответственных за энергетический сектор, таких как «Молдовагаз», «Термоэлектрика», ТЭЦ, «Молдэлектрика», «Энергоком» и др., чтобы увидеть, какие шаги следует предпринять.

«У нас есть четкая стратегия выхода из кризиса, чтобы потребители получили помощь и защиту», — проинформировал министр.

Среди безотлагательных мер чиновник назвал компенсацию затрат потребителей газа, поиск альтернативных решений, а также выдачу и использование мазута из запасов в течение как минимум месяца для экономии и сокращения потребления газа «Термоэлектрикой».

«Мы переживаем трудный период, но я убежден, что мы его преодолеем и найдем необходимые пути, чтобы как можно менее драматично выйти из сложившейся ситуации», — заключил вице-премьер.