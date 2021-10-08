«Зеленая политика» ЕС скажется на связях Брюсселя с Москвой

Глобальное потепление и изменение климата, а также трансформация энергетического сектора в Европе повлияют на экономику России — одного из крупнейших производителей углеводородных ресурсов в мире.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно данным по энергопотреблению стран Европейского союза (ЕС) (за 2019 год), доля нефти составила 34,8 процента, доля природного газа — 23,8 процента, доля угля — 13,6 процента, а доля возобновляемых источников энергии — 18 процентов.

По мнению экспертов, политика ЕС, направленная на расширение масштабов зеленой энергетики, приведет к значительным изменениям в энергетической корзине Европы.

По прогнозам Европейской комиссии, потребление ископаемого топлива в ЕС планируется сократить вдвое к 2030 году. В период с 2030 по 2050 год предполагается поэтапно сокращать потребление нефти и природного газа, а к 2030 году минимизировать использование угля.

Считается, что это изменение на энергетическом рынке Евросоюза, крупнейшего импортера российских ископаемых ресурсов, окажет значительное влияние на отношения между Россией и ЕС, а также российскую экономику.

Свои опасения в связи с глобальной трансформацией на энергорынках высказал специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Следствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои собственные оценки, пока это мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет примерно о 10 процентах валового внутреннего продукта. Это более чем серьезно», — сказал Чубайс.

Выручка от экспорта нефти из России — одного из крупнейших мировых экспортеров энергоресурсов, в 2020 году снизилась на 40,8 процента по сравнению с предыдущим годом — до 72,3 млрд долларов. Это при том, что нефтегазовый экспорт формирует около 40 процентов доходов федерального бюджета РФ.

Также, ожидается, что на доходы России может повлиять и налог на выбросы углерода, который планирует ввести Евросоюз.

В этом же контексте Евросоюз планирует ввести дополнительные налоги на продукты, производство и логистика которых требуют высокого энергопотребления.

Учитывая, что Россия также экспортирует различные металлы, удобрения и химикаты в европейские страны, ожидается, что этот новый налоговый механизм затронет 42 процента от ее общего экспорта.

При этом директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов заявил, что «в обозримом будущем мир не откажется от углеводородных ресурсов».

В свою очередь старший научный сотрудник финского института международных отношений Марко Сидди считает, что вопреки сложившейся сложной ситуации на газовом рынке, вряд ли будут заключены новые долгосрочные контракты. Считаю, что в долгосрочной перспективе мы увидим больше спотовых цен, отметил Сидди.