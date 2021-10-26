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Четвертая волна коронавируса накрыла туризм Европы

Глеб Парфененко
Четверта хвиля коронавірусу накрила туризм Європи

Восстановление туристического сектора Европы после пандемии оказалось мнимым – началась четвертая волна коронавируса, вновь накрывшая туризм. Правительства стран в очередной раз пересматривают свои меры по борьбе с коронавирусом, которые могут пойти в сторону резкого усиления свободы передвижения. В этом случае мировой туризм снова ждут смутные и очень тяжелые времена.

А пока чиновники снова возвращают снятые на время антиковидные ограничения в рамках сдерживающих мер и принимают дополнительные правила безопасности. Анализируя действия только Германии, можно увидеть начало панических настроений в туризме в связи с новыми вспышками ковида по всей Европе.

Местные власти снова определили страны, куда можно отправиться на отдых за границу. Так, Федеральное министерство иностранных дел Германии классифицировало ряд стран, включая Румынию, Сербию, Словению и страны Балтии как зоны высокого риска, в то время как Хорватия и Болгария были объявлены регионами повышенного риска. Относительно последних антиковидных предписаний для туристов они вступят в силу в воскресенье, 24 октября.

В дополнение к перечисленным тревожным направлениям, европейские чиновники добавили еще такие страны, как Камерун, Конго и Сингапур – в отношении них теперь также действуют строгие предупреждения о путешествиях.

Как отметил Reuters, в Бельгии количество ежедневных заболеваний подскочило до самого высокого уровня почти за год, что побудило экспертов в области здравоохранения заявить, что началась четвертая волна инфекций. Данные института здравоохранения Sciensano показали в пятницу, что 18 октября в стране было зарегистрировано около 6500 новых случаев заболевания, то есть столько же, сколько 10 ноября 2020, за несколько дней до того, как правительство ввело второй локдаун.

В стране с населением 11 миллионов человек, где расположены штаб-квартиры Европейского союза и НАТО, был один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19 на душу населения, и она входит в число европейских стран, в которых с наступлением зимы наблюдается резкий скачок заболеваемости. Растет количество заболеваний и в Великобритании, которая до последнего оттягивала открытие популярных направлений для пляжного туризма.

Пока что иная ситуация в Испании, Франции, Италии и Польше. Неделей ранее эти страны были признаны одними из самых безопасных направлений для путешествий по Европе. Однако как сложится ситуация дальше для туризма, покажет время.

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