Четверта хвиля коронавірусу накрила туризм Європи

Відновлення туристичного сектору Європи після пандемії виявилося уявним – розпочалася четверта хвиля коронавірусу, яка знову накрила туризм. Уряди країн вкотре переглядать свої заходи боротьби з коронавірусом, які можуть піти у бік різкого посилення свободи пересування. У цьому випадку світовий туризм знову чекають смутні та вкрай важкі часи.

А поки що чиновники знову повертають зняті на деякий час антиковидні обмеження в рамках стримуючих заходів та вживають додаткових правил безпеки. Аналізуючи дії лише Німеччини, можна побачити початок панічних настроїв у туризмі у зв’язку з новими спалахами ковіда по всій Європі.

Місцева влада знову визначила країни, куди можна вирушити на відпочинок за кордон. Так, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини класифікувало низку країн, включаючи Румунію, Сербію, Словенію та країни Балтії як зони високого ризику, тоді як Хорватія та Болгарія були оголошені регіонами підвищеного ризику. Щодо останніх антіковідих приписів для туристів, вони набудуть чинності у неділю, 24 жовтня.

На додаток до перелічених тривожних напрямків європейські чиновники додали ще такі країни, як Камерун, Конго та Сінгапур – щодо них тепер також діють суворі попередження про подорожі.

Як зазначив Reuters, у Бельгії кількість щоденних захворювань підскочила до найвищого рівня майже за рік, що спонукало експертів у галузі охорони здоров’я заявити, що почалася четверта хвиля інфекцій. Дані інституту охорони здоров’я Sciensano показали в п’ятницю, що 18 жовтня в країні було зареєстровано близько 6500 нових випадків захворювання, тобто стільки ж, скільки 10 листопада 2020 року, за кілька днів до того, як уряд запровадив другий локдаун.

У країні з населенням 11 мільйонів осіб, де розташовані штаб-квартири Європейського союзу та НАТО, був один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 на душу населення, і вона входить до числа європейських країн, у яких з настанням зими спостерігається різкий стрибок захворюваності. Зростає кількість захворювань і у Великій Британії, яка до останнього відтягувала відкриття популярних напрямків для пляжного туризму.

Поки що інакша ситуація в Іспанії, Франції, Італії та Польщі. Тижнем раніше ці країни були визнані одними із найбезпечніших напрямків для подорожей Європою. Однак як складеться ситуація далі для туризму, покаже час.