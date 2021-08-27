2/3 в ЕС полностью вакцинированы Мальта — лидер, Болгария — внизу рейтинга (Фото)

Число людей в Европейском союзе, которые завершили цикл вакцинации от коронавируса, почти достигло 244,5 миллиона, что составляет 66,8% взрослого населения (старше 18 лет) в ЕС. Данные, которые приводит ТАСС, были опубликованы в четверг на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Мальта (90,3%) занимает первое место в ЕС по доле взрослых, полностью ввели вакцину от инфекции, за ней следуют Ирландия (85,5%) и Дания (85,3%). По этому показателю отстают Латвия (45,5%), Румыния (31,9%) и Болгария (19,5%).

276,3 миллиона человек или 75,5% взрослого населения стран ЕС смогли получить одну дозу вакцины против Covid-19. Лидируют Мальта и Португалия (по 92,5%), на третьем месте Ирландия (90,7%).

В нижней части опроса находится Латвия, за ней следуют Румыния и Болгария.

В настоящее время страны Европейского Союза имеют достаточные запасы вакцины, но процесс вакцинации замедляется из-за нежелания некоторых европейцев проходить вакцинацию.

Ряд стран ЕС, в частности Бельгия, уже стремятся вакцинировать до 90% своего населения, включая несовершеннолетних, которые были вакцинированы в странах ЕС в июне. В Италии, например, 29,4% подростков в возрасте от 12 до 19 лет полностью вакцинированы от коронавируса.