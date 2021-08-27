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2/3 в ЄС повністю вакциновані: Мальта – лідер, Болгарія – внизу рейтингу (Фото)

Процес вакцинації сповільнюється через небажання деяких європейців проходити вакцинацію.

Гліб Парфененко
2/3 в ЄС повністю вакциновані: Мальта - лідер, Болгарія - внизу рейтингу

Число людей в Європейському союзі, які завершили цикл вакцинації від коронавируса, майже досягло 244,5 мільйона, що становить 66,8% дорослого населення (старше 18 років) в ЄС. Дані, які наводить ТАСС, були опубліковані в четвер на офіційному сайті Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

Мальта (90,3%) займає перше місце в ЄС за часткою дорослих, повністю ввели вакцину від інфекції, за нею йдуть Ірландія (85,5%) і Данія (85,3%). За цим показником відстають Латвія (45,5%), Румунія (31,9%) і Болгарія (19,5%).

276,3 млн осіб або 75,5% дорослого населення країн ЄС змогли отримати одну дозу вакцини проти Covid-19. Лідирують Мальта і Португалія (по 92,5%), на третьому місці Ірландія (90,7%).

В внизу опитування знаходиться Латвія, за нею йдуть Румунія і Болгарія.

В даний час країни Європейського Союзу мають достатні запаси вакцини, але процес вакцинації сповільнюється через небажання деяких європейців проходити вакцинацію.

Ряд країн ЄС, зокрема Бельгія, вже прагнуть вакцинувати до 90% свого населення, включаючи неповнолітніх, які були вакциновані в країнах ЄС в червні. В Італії, наприклад, 29,4% підлітків у віці від 12 до 19 років повністю вакциновані від коронавируса.

Кількість введених доз вакцини проти COVID-19 в Європі за станом на 25 серпня 2021 р за країнами
Кількість введених доз вакцини проти COVID-19 в Європі за станом на 25 серпня 2021 р за країнами

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