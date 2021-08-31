ГлавнаяЭкономикаОснователь Mobius Capital Partners заявил об угрозе обесценивания денег
Экономика

Основатель Mobius Capital Partners заявил об угрозе обесценивания денег

Це може статися через безпрецедентні заходи стимулювання, прийняті найбільшими центробанками

Евгений Подольский

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус, пишет РБК.

По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая «невероятное количество напечатанных денег», в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Марк Мобиус, инвесторам следует вложить в «физическое золото», то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.

«Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото», — считает Марк Мобиус.

В прошлом году стоимость золота выросла до рекорда, так как пандемия коронавируса вызвала повышение спроса на защитные активы. В июле прошлого года стоимость драгоценного металла превышала 2 тыс. долларов за унцию. Однако с тех пор как в мире появились вакцины, а экономика некоторых стран показала более сильное, чем ожидалось, восстановление, цены отошли от максимумов.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинапожарПравила въездаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International