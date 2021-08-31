Основатель Mobius Capital Partners заявил об угрозе обесценивания денег

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус, пишет РБК.

По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая «невероятное количество напечатанных денег», в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Марк Мобиус, инвесторам следует вложить в «физическое золото», то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.

«Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото», — считает Марк Мобиус.

В прошлом году стоимость золота выросла до рекорда, так как пандемия коронавируса вызвала повышение спроса на защитные активы. В июле прошлого года стоимость драгоценного металла превышала 2 тыс. долларов за унцию. Однако с тех пор как в мире появились вакцины, а экономика некоторых стран показала более сильное, чем ожидалось, восстановление, цены отошли от максимумов.