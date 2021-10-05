Байден: «я не могу гарантировать что дефолта в США не будет». Под угрозой статус доллара как валюты

Президент США призвал республиканцев прекратить «играть в русскую рулетку» с американской экономикой, поставив США под угрозу дефолта.

Потенциальный дефолт, который может произойти, если Конгресс страны не согласится повысить верхний предел государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил президент США Джо Байден в понедельник, выступая в Белом доме.

«Неспособность поднять верхнюю границу долга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнить наши обязательства, которые мы уже приняли, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также угрожает статуса доллара как мировой резервной валюты», — сказал американский лидер.

«Кредитный рейтинг Америки будет снижен, ставки по кредитам вырастут», — добавил Байден, призывая своих политических оппонентов-республиканцев прекратить сопротивляться Конгресса повышению верхней границы государственного долга. «Республиканцы не просто отказываются выполнять свою работу, но и угрожают использовать свои полномочия, чтобы не дать нам выполнять свою работу — спасти экономику от катастрофического события. Мы просто просим их не использовать процедурные лазейки, чтобы помешать нам выполнять работу, которую они не выполнят. вы не хотите помогать спасти страну, а потом сойти с дороги, чтобы не уничтожить ее», — добавил президент США.

«Они должны прекратить играть в русскую рулетку с экономикой США», — сказал американский лидер.

Байден заявил, что не может гарантировать, что США не будут погашать свои долговые обязательства. Американский лидер подчеркнул, что решение этой проблемы будет зависеть от действий республиканцев в Конгрессе.

Его спросили, возможна ситуация, когда Соединенные Штаты не смогут погасить долговые обязательства, поскольку Конгресс США не приостановит лимит национального долга. «Я не могу поверить, что результат будет именно таким, поскольку последствия этого будут такими ужасными. Я не верю. Но могу ли я гарантировать это (что дефолта не будет)? Если бы я мог, я бы сделал, но не могу», — ответил Байден.