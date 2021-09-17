Стоимость рабочей силы в ЕС падает впервые за десятилетие

Впервые за 10 лет стоимость рабочей силы в странах Европейского союза снизилась. Об этом свидетельствуют новые данные Евростата по еврозоне, на которые ссылаются европейские агентства. С июня 2020 по сегодняшний день заработная плата снизилась в среднем на 0,1%. В то же время, количество вакансий составляло 2,3%, что больше, чем в предыдущем квартале этого года.

Самые высокие показатели вакансий во втором квартале этого года были зафиксированы в Чехии (4,9%), Нидерландах (3,8%) и Бельгии (4,2%). Самые низкие показатели наблюдались в Греции (0,3% в первом квартале 2021). В Болгарии, Румынии и Испании показатели составили 0,8.

Euro area job vacancy rate at 2.3% in Q2 2021 (EU 2.2%) https://t.co/dd3QmCzZu6 pic.twitter.com/D3fQnCaDO5 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) September 16, 2021





Стоимость рабочей силы в ЕС

По сравнению с 2020 годом доля вакансий в ЕС увеличилась в 23 государствах-членах и снизилась в двух. С точки зрения оплаты труда, стоимость рабочей силы в Болгарии самая низкая, она составляет в среднем 6,40 евро в час. Для сравнения, в Германии она составляет 36,70 евро. В среднем по Европе расходы на рабочую силу (зарплата плюс льготы) составляют 28 евро за час работы. Она рассчитывается на основе заработной платы брутто и дополнительных отчислений, таких как взносы на социальное страхование. Самая высокая стоимость рабочей силы в Дании — 46,90 евро за отработанный час.

Инфляция

Согласно данным Евростата, инфляция потребительских цен в еврозоне в августе выросла до 3%, превысив целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Однако это вызывает опасения, что рост цен на энергоносители и затянувшийся кризис в цепочках поставок могут привести к дальнейшему росту цен. ЕЦБ ожидает, что в следующем году инфляция упадет ниже целевого уровня. Уровень вакансий в еврозоне находится в диапазоне 2,3%.

Уровень вакансий в Европейском Союзе составлял 2,2% во втором квартале 2021 против 2,0% в предыдущем квартале и 1,6% в 2020-м. В зоне евро процент вакансий в течение второго квартала этого года составил 2,2% — в промышленности и строительстве и 2,5% — в целом.

Наряду с продолжающейся пандемией, инфляция в еврозоне не прекращает падать до 10-летнего максимума. По экономическим прогнозам, вероятно, что ее курс продолжится.

Это подтверждает экспертиза ЕЦБ, который до сих пор был уверен, что рост цен будет небольшим и временным. То есть инфляция будет низкой, и не нужно беспокоиться.