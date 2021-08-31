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Марк Мобіус заявив про загрозу знецінення грошей

Економіка

Це може статися через безпрецедентні заходи стимулювання, прийняті найбільшими центробанками

Євгеній Подольський

Валюти різних країн світу будуть знецінюватися після безпрецедентних заходів стимулювання, прийнятих найбільшими центробанками для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, передбачив в інтерв’ю Bloomberg засновник Mobius Capital Partners Марк Мобіус.

За його словами, щоб впоратися з кризою, центральні банки та уряди по всьому світу вжили безпрецедентного грошово-кредитного і фіскального стимула. З огляду на «неймовірну кількість надрукованих грошей», в наступному році валюти таких країн чекає значна девальвація, в зв’язку з цим, упевнений Марк Мобіус, інвесторам слід вкласти в «фізичне золото», тобто злитки і монети, до 10% коштів свого портфеля.

«Буде дуже, дуже добре мати фізичне золото, до якого ви можете отримати доступ негайно, не побоюючись того, що влада конфіскує все золото», – вважає Марк Мобіус.

У минулому році вартість золота виросла до рекорду, так як пандемія коронавіруса викликала підвищення попиту на захисні активи. У липні минулого року вартість дорогоцінного металу перевищувала 2 тис. доларів за унцію. Однак з тих пір як в світі з’явилися вакцини, а економіка деяких країн показала більш сильне, ніж очікувалося, відновлення, ціни відійшли від максимумів.

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