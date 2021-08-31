Марк Мобіус заявив про загрозу знецінення грошей

Валюти різних країн світу будуть знецінюватися після безпрецедентних заходів стимулювання, прийнятих найбільшими центробанками для боротьби з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, передбачив в інтерв’ю Bloomberg засновник Mobius Capital Partners Марк Мобіус.

За його словами, щоб впоратися з кризою, центральні банки та уряди по всьому світу вжили безпрецедентного грошово-кредитного і фіскального стимула. З огляду на «неймовірну кількість надрукованих грошей», в наступному році валюти таких країн чекає значна девальвація, в зв’язку з цим, упевнений Марк Мобіус, інвесторам слід вкласти в «фізичне золото», тобто злитки і монети, до 10% коштів свого портфеля.

«Буде дуже, дуже добре мати фізичне золото, до якого ви можете отримати доступ негайно, не побоюючись того, що влада конфіскує все золото», – вважає Марк Мобіус.

У минулому році вартість золота виросла до рекорду, так як пандемія коронавіруса викликала підвищення попиту на захисні активи. У липні минулого року вартість дорогоцінного металу перевищувала 2 тис. доларів за унцію. Однак з тих пір як в світі з’явилися вакцини, а економіка деяких країн показала більш сильне, ніж очікувалося, відновлення, ціни відійшли від максимумів.