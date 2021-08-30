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БРАЗИЛИЯ

В Бразилии 20 человек ограбили три банка, устроили перестрелку с полицией и заминировали город (видео)

Злочинці використовували заручників як живі щити під час відступу

Глеб Парфененко
В Бразилии 20 человек ограбили три банка, устроили перестрелку с полицией и заминировали город (видео)

Сегодня боевики напали на три банка в небольшом бразильском городке, взяли заложников во время бегства и вступили в перестрелку с полицией, в результате чего трое погибли, сообщает Reuters.

Смелая операция в двухсоттысячная городе Аракатуба в штате Сан-Паулу — еще один случай ограбления банков в Бразилии, сопровождавшийся насилием. Эксперты говорят, что социальные программы помощи бедным бразильцам во время пандемии побудили преступные группы сосредоточить свои атаки на небольших и тихих поселках, где в отделениях банков хранятся большие суммы наличности.

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный секретарь военной полиции штата Альваро Камилло, сегодня в операции участвовало более 20 хорошо вооруженных людей на десяти автомобилях. По его словам, когда преступники ушли, они взяли заложников, подожгли автомобили и оставили много взрывных устройств по всему городу. Камило призвал людей не покидать свои дома, пока бомбы не будут обезврежены.

Двое из убитых в результате обстрела были местными жителями, а третий, вероятно, был членом банды. По словам Камило, второй грабитель был ранен, а третий арестован. Более 350 полицейских в городе пытались выследить преступников с помощью двух вертолетов.

Рейтер напомнил, что в конце прошлого года аналогичные ограбления банков два дня подряд происходили в городах Камет и Крикуима.

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