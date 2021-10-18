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В Турции началась валютная паника: как это отразится на ценах для туристов

Глеб Парфененко
В Турции началась валютная паника: как это отразится на ценах для туристов

«Мы становимся дешевым раем для туристов с иностранной валютой», — так прокомментировали турецкие эксперты из сферы турбизнеса очередное падение турецкой лиры. Курс лиры к доллару продолжает снижаться и достиг 9.18 турецких лир за доллар. В итоге «валютная паника» может позволить туристам отдохнуть дешевле, но самому турбизнесу придется несладко.

«Это увеличение можно рассматривать как преимущество для отельеров и экспортеров, но негативное влияние будет ощущаться на всем рынке», — заявил Yenialanya президент Ассоциации промышленников и предпринимателей Алании (ALSİAD) Али Камбуроглу. Однако, по его словам, это увеличение можно рассматривать как преимущество с точки зрения туризма, поскольку отельеры и экспортеры работают с обменными курсами.

Представители ресторанной индустрии скорее оценили это в минус — председатель Палаты ресторанов и пенсий Алании Хусейн Дегирменчи заявил так: «Как и в любой другой период, повышение курса иностранной валюты определенно отразится на всех ценах на всем рынке в этот период. Мы увидим его влияние на все, от энергоносителей до цен на продукты питания».

«Всегда считается, что рост иностранной валюты делает профессионалов туризма счастливыми и что приток иностранной валюты будет в страну таким образом будет увеличиваться. Однако ситуация прямо противоположная. Чем выше курс обмена, тем действительно больше туристов, но количество заработанной в стране иностранной валюты не увеличивается», — заявил вице-президент ALTID и ALTAV Мехмет Дахаоглу. Он подчеркнул, что товары и услуги в результате туристы приобретают за меньшее количество иностранной валюты, а расходы на туризм при этом растут. «Увеличение курса иностранной валюты приводит к увеличению цен на все товары и услуги на рынке в виде цепной реакции. Покупательная способность граждан снижается, и мы становимся дешевым раем для туристов, владеющих иностранной валютой», — подчеркнул он. Однако нельзя не отметить, что непосредственно для туристов ситуация оказывается вполне выгодной.

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