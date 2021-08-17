Не вакцинированные люди сталкиваются с дополнительными ограничениями на поездки по ЕС

С введением паспорта COVID-19 наличие сертификата, подтверждающего вакцинацию или предварительное выздоровления от вируса, стало нормой, что позволяет решить беспрепятственный въезд в ряд стран Европейского Союза.

В настоящее время в большинстве стран ЕС действуют строгие ограничения для путешественников, которые не были вакцинированы или не вылечены от болезни COVID-19, чтобы защитить общественное здоровье и избежать роста числа случаев заражения.

Таким образом, в большинстве случаев строгие ограничения накладываются на тех, кто путешествует из стран, занесенных в красный и желтый список, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Что касается не вакцинированных путешественников, прибывающих из страны, которая занесена в Красную книгу, Литва придерживается еще более жестких ограничений. За исключением требований тестирования, тем, кто прибывает из красного страны, необходимо оставаться на самоизоляции в течение десяти дней.

Подобным образом Чешская Республика также сохраняет ужесточение правила въезда для всех лиц, которые не были привиты либо не выздоровели от вируса.

По данным Министерства здравоохранения Чехии, все лица, прибывшие из красного списка страны и не отвечают требованиям вакцинации и предварительного выздоровления, должны пройти тестирование перед въездом и соблюдать правила карантина, как только они попадают на территорию последней.

За исключением двух вышеупомянутых стран, власти Дании также объявили, что лица, которые не были привиты или выздоровели от вируса, прибывших из нескольких стран ЕС / Шенгенской зоны, а также третьи страны должны соблюдать требования тестирования и карантина.

Путешественники, прибывающие в Данию из страны, включенной в желтого списка, обязаны пройти двойное тестирование, тогда как те, кто прибывает из страны, включенной в оранжевого список, должны оставаться на самоизоляции, кроме требований к тестированию.

С другой стороны, Финляндия решила запретить непривитым путешественникам прибывать из определенных стран.