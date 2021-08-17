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Невакциновані люди стикаються з додатковими обмеженнями на поїздки по ЄС

Гліб Парфененко
Невакциновані люди стикаються з додатковими обмеженнями на поїздки по ЄС

З введенням паспорта COVID-19 наявність сертифіката, що підтверджує вакцинацію або попереднє одужання від вірусу, стало нормою, що дозволяє вирішити безперешкодний в’їзд в кілька країн Європейського Союзу.

В даний час в більшості країн ЄС діють суворі обмеження щодо мандрівників, що не були вакциновані або не вилікувані від хвороби COVID-19, щоб захистити громадське здоров’я і уникнути зростання числа випадків зараження.

Таким чином, в більшості випадків найсуворіші обмеження накладаються на тих, хто подорожує з країн, занесених до червоний і жовтий список, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Що стосується невакцинованих та невилікованих мандрівників, які прибувають із країни, яка занесена до червоного списку, Литва дотримується ще більш жорстких обмежень. За винятком вимог тестування, тим, хто прибуває з червоної країни, необхідно залишатися на самоізоляції протягом десяти днів.

Подібним чином Чеська Республіка також зберігає посилені правила в’їзду для всіх осіб, які не були щеплені або не одужали від вірусу.

За даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, всі особи, які прибули з червоної країни та не відповідають вимогам вакцинації та попереднього одужання, повинні пройти тестування перед в’їздом та дотримуватись правил карантину, як тільки вони потрапляють на територію останньої.

За винятком двох вищезгаданих країн, влада Данії також оголосила, що особи, які не були щеплені або одужали від вірусу, що прибули з кількох країн ЄС/Шенгенської зони, а також треті країни повинні дотримуватися вимог тестування та карантину.

Мандрівники, які прибувають до Данії з країни, включеної до жовтого списку, зобов’язані пройти подвійне тестування, тоді як ті, хто прибуває з країни, включеної до помаранчевого списку, повинні залишатися на самоізоляції, окрім вимог до тестування.

З іншого боку, Фінляндія вирішила заборонити нещепленим мандрівникам прибувати з певних країн.

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